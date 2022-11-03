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    Batman'da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye linç girişimi

    Batman kent merkezinde bir kız çocuğunu kolundan tutarak kaçırmak isteyen yabancı uyruklu şahıs, çocuğun çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Şüpheli, çevredekiler tarafından yakalandı.
    • 03.11.2022 - 01:01
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    Batman'da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye linç girişimi

    Batman'ın 19 Mayıs Mahallesinde meydana gelen olaya göre, yabancı uyruklu A.E isimli şahıs sokakta küçük kız çocuğunu kolundan tutup kaçırmak istedi.

    Küçük kız çocuğu çığlık atarak bir eve sığındı.

    Evin bahçesinde bulunan ev sahibi, durumu fark ederek yabancı uyruklu A.E isimli şahsa saldırdı.

    Mahalleli linç girişiminde bulundu

    Mahalle sakinleri durumu fark edince şahıs mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Durum polis ekiplerine bildirildi. İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekipler, yabacı uyruklu şahsı gözaltına aldı.

    Olay anı kameraya yansıdı

    Kaçırılma girişimi ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayle ilgili inceleme sürüyor.

    Batman da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye linç girişimi #1

    Batman da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye linç girişimi #2

    Batman da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye linç girişimi #3

    Batman da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye linç girişimi #4


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