Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
480.407
1.14%
EXEN Coin
23.58
1.98%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Batman’da patlamamış havan mermisi bulundu

    Batman’ın Sason ilçesinde bulunan patlamamış havan mermisi, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.
    • İHA
    • 08.04.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman’da patlamamış havan mermisi bulundu

    Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Sebani mezrasında bir vatandaş, arazide bir cisim görmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Kısa süre sonra bölgeye gelen jandarma ve güvenlik korucuları, alanda güvenlik önlemi alarak cismi incelemeye aldı.

    İncelenen cismin, yıllar önce atılan ve patlamayan havan mermisi olduğu tespit edildi.

    İMHA EDİLDİ

    Patlamamış havan mermisi, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

    Batman’da patlamamış havan mermisi bulundu VİDEO

    havan mermisi

    havan mermisi

    havan mermisi

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir