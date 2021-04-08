Batman’da patlamamış havan mermisi bulundu
Batman’ın Sason ilçesinde bulunan patlamamış havan mermisi, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.
- İHA
- 08.04.2021 - 11:37
- Güncelleme : 08.04.2021 - 12:14
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Sebani mezrasında bir vatandaş, arazide bir cisim görmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kısa süre sonra bölgeye gelen jandarma ve güvenlik korucuları, alanda güvenlik önlemi alarak cismi incelemeye aldı.
İncelenen cismin, yıllar önce atılan ve patlamayan havan mermisi olduğu tespit edildi.
İMHA EDİLDİ
Patlamamış havan mermisi, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.
Batman’da patlamamış havan mermisi bulundu VİDEO