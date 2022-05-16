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    Batman'da sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini olumsuz etkiledi

    Batman'da şiddetli rüzgarla etkili olan sağanak ve dolu, 2 ilçe ve kırsal mahallelerde 100 dönüm tarım alanında zarara yol açtı.
    • 16.05.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 18:17
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    Batman'da sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini olumsuz etkiledi

    Batman kırsalı ile Kozluk ve Beşiri ilçelerinde, dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

    Tarım arazileri zarar gördü

    Kozluk ilçesine bağlı Koçaklar köyünde buğday, arpa, mercimek, fıstık ve üzüm ekili olan 100 dönümlük alan zarar gördü.

    DHA'nın haberine göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazı bahçelerin de duvarları yıkıldı.

    "Yaklaşık 400 bin lira hasar var"

    Koçaklar köyünden Sıddık Aydın, bahçelerinde ciddi zarar olduğunu belirterek, "Dolunun bahçelere ne kadar büyük hasar verdiğini sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gördük. Köyde 30 dekarlık üzüm bahçesinde yaklaşık 400 bin TL hasar var. Buğday, yonca ve arpada da ciddi bir hasar oluştu. Diğer ekili alanlarda da büyük hasar var. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinden hasar tespit çalışması yapmalarını istiyoruz." dedi.

    Batman da sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini olumsuz etkiledi #1

    Batman da sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini olumsuz etkiledi #2

    Batman da sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini olumsuz etkiledi #3

    Batman da sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini olumsuz etkiledi #4


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