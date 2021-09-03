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    Batman'da seyir halindeki araç yandı

    Batman'da bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki otomobil yanmaya başladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekibi aracı söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edildi.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 02:34
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    Batman'da seyir halindeki araç yandı

    Batman'da seyir halinde yanmaya başlayan araç etrafa korku saçtı.

    Ankara'dan Siirt'e giden H.C.Ç. idaresindeki otomobil, Batman Güney Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

    OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

    Durumu fark etmesi sonucu aracı yol kenarına çekip durduran sürücü, eşi E.Ç. ve oğlu K.K.Ç'yi otomobilden çıkarttı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Batman İtfaiyesi, yangını söndürdü.

    Alevlerin yayılması sonucu tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Batman da seyir halindeki araç yandı #1

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    Batman da seyir halindeki araç yandı #3

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