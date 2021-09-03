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Batman'da seyir halindeki araç yandı

Batman'da seyir halindeki araç yandı

Batman'da bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki otomobil yanmaya başladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekibi aracı söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edildi.