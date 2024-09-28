Batman'da yol verme tartışmasında motosikletliye çarpıp kaçtı Batman'da M.K., 'yol verme' tartışmasında otomobiliyle motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, M.K. gözaltına alındı.

DHA

Batman'da yol verme kavgasında kan aktı..

Öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akan trafikte bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü M.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. M.K., yan şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarptı.

Savrulan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı, M.K. ise kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Hafif yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavisi sonrası M.K. hakkında şikayetçi oldu.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin plakasından tespit ettiği M.K., polise teslim oldu.

Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)