DHA
Batman'da yaşanılan feci kaza kameraya yansıdı.
3 Nisan’da Cudi Mahallesi Körük Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Onur H.’ye çarptı.
Çocuk yaralandı
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Onur H. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza kamerada
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Onur H., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ailenin şikayetçi olmaması üzerine sürücü serbest bırakıldı.