DHA

Batman'da yaşanılan feci kameraya yansıdı.

3 Nisan’da Cudi Mahallesi Körük Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Onur H.’ye çarptı.

Çocuk yaralandı

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Onur H. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Kaza kamerada

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Onur H., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ailenin şikayetçi olmaması üzerine sürücü serbest bırakıldı.

Otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada #2
Otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada #3
Otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada #4
Otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada #5