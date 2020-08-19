Batman'daki istismar davasinda tutuklama talebi

Batman'da genç kıza cinsel istismar davasında, şüpheli Musa Orhan'ın savcılığın talebiyle tutuklandığı öğrenildi.

Batman’ın Beşiri ilçesinde cinsel saldırıya uğradığını yazdığı mektup ile anlatan 18 yaşındaki İ.E., intihar girişiminde bulunmuştu.

Hastanede 33 gün tedavi gören genç kız, hayatını kaybetti.

Genç kızın ailesi mektupta adı geçen uzman çavuş Musa Orhan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Görevinden uzaklaştırılan Orhan, sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, şüpheli Musa Orhan için tutuklama talep edildiğini, mahkeme kararı beklendiğini açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Şüpheli 17 Temmuz 2020'de tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: TUTUKLANDI

Savcılıktan yapılan açıklamanın ardından, şüpheli Orhan'ın tutuklandığı bildirildi.