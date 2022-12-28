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    Batman'daki silahlı kavgada rastgele ateş edildi

    Batman'da yaşanan silahlı kavgada, bir kişi kalabalığa rağmen rastgele ateş açarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
    • 28.12.2022 - 18:41
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    Batman'daki silahlı kavgada rastgele ateş edildi

    Batman’da iki kişi arasına yaşanan kavgada silahlar çekildi. Bir kişi kalabalığa rağmen rastgele ateş açarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

    Batman'ın Gap Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen bir kişi kalabalığa rağmen rastgele ateş açtı.

    Yaralanan olmadı

    İHA'nın haberine göre, ateş açan şahıs ile kovaladığı kişi izlerini kaybettirirken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

    Batman daki silahlı kavgada rastgele ateş edildi #1

    Batman daki silahlı kavgada rastgele ateş edildi #2

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