Bayburt'ta 30 dereceye dayanamayan çocuklar fıskiyelerle serinledi Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte güneşli havaların keyfini çıkaran yine çocuklar oldu.

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İHA

Yurt genelinde kavurucu sıcaklar yüzünü göstermeye başladı.

Bu illerden biri de Bayburt oldu.

Gündüz saatlerinde yer yer 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, gece saatlerinde yerini serin havaya bırakıyor.

Sıcak havada dışarıda olan çocuklar, şehrin merkezindeki Saray Bahçesi'nde bulunan fıskiyelerle oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Fıskiyeli çözüm

Gönüllerince eğlenerek zaman geçiren çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, bu şekilde serinlediklerini söyledi.

Fıskiyelerle serinleyen çocukların yanı sıra bazı çocuklar da su balonlarıyla birbirlerini ıslatarak serinlenmenin yolunu buldu.

"Su savaşı yapacağız"

Buldukları çeşmelerden balonları su doldurarak su savaşı yapan çocuklar, etraftakilerin bakışlarına aldırış etmeden gönüllerince eğlenerek, bir güzel serinledi.

Çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını ifade ederek, "Şu an su balonlarımızı dolduruyoruz, hava çok sıcak serinlemek için birazdan su savaşı yapacağız." diyerek konuştular.

Islandıkları için annelerinin kızmasından bir nebze olsun çekinen çocuklar, yine de çocukluklarını yaşayarak sıcak havaya adeta meydan okurcasına ıslanıp, kavurucu sıcaklar karşısında serinlendi.