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- Bayburt'ta bal üreticisi arı sokması sonucu öldü
Bayburt'ta bal üreticisi arı sokması sonucu öldü
Trabzonlu bal üreticisi Bayburt'un Mezre Yaylası'nda arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
- İHA
- 11.08.2020 - 09:12
Bayburt'un Mezre Yaylası'na kovanları bulunan 46 yaşındaki bal üreticisi İlyas Pistil, dün akşam saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı.
Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pistil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Pistil'in cenazesi Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler Mahallesi'ne gönderilirken, cenazesinin bugün ikindi namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.