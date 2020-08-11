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    Bayburt'ta bal üreticisi arı sokması sonucu öldü

    Trabzonlu bal üreticisi Bayburt'un Mezre Yaylası'nda arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 09:12
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    Bayburt'ta bal üreticisi arı sokması sonucu öldü

    Bayburt'un Mezre Yaylası'na kovanları bulunan 46 yaşındaki bal üreticisi İlyas Pistil, dün akşam saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı.

    Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pistil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    BUGÜN DEFNEDİLECEK

    Pistil'in cenazesi Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler Mahallesi'ne gönderilirken, cenazesinin bugün ikindi namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

    Bayburt ta bal üreticisi arı sokması sonucu öldü #1

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