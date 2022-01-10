Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh nehrinde buz kütlelerini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen gençlerden biri, buz kırılınca boğulma tehlikesi yaşadı.

Bayburt kent merkezinde bağlı Karşıgeçit köyüne balık tutmak için giden dört kişi, bazı alanları donan Çoruh Nehri’nde, buz kütlesini sal gibi kullanarak tehlikeye aldırış etmeden nehrin karşısına geçti.

MACERACI GENÇLER BUZA BİNİP KARŞIYA GEÇİYOR

Geçmiş yıllarda babaları ve dedelerinin de bu şekilde buz üzerinde nehirde gezinti yaparak karşıdan karşıya geçtiklerini belirten maceraperest gençler, güzel ve heyecanlı olduğunu kaydettiler. Gençler, yörede ’buz binmek’ olarak bilinen bu yolculuğu çocukluklarından itibaren zaman zaman yaptıklarını belirttiler.

Bayburt'ta buz tutan nehirde yürüyen gençlerden biri boğulma tehlikesi atlattı - VİDEO

GENÇLERDEN BİRİ BOĞULMA TEHLİKESİ ATLATTI

Nehirdeki buz kütlesinin bir parçasını kırdıktan sonra üzerine çıkan Sıtkı Köse isimli genç ise suya düşünce boğulma tehlikesi atlattı. Kıyafetleri sırılsıklam olan Köse, yakılan ateşle ısındı. Bu anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.