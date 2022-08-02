Geleneksel bir düğün yapan çift, düğün öncesi cirit müsabakasını izledi. Gelin, düğün alanına götürülmek için getirilen ata gelinliğinin kabarık olmasından dolayı binemeyince damat bindi.

Kırsal kesimlerde yapılan düğünlerde eski usül adetler yaşatılmaya devam ediyor.

Bayburt'un Çayırköprü ilçesinde Saliha Gürbüz ve Tunahan Sancar çifti evlenme kararı aldı.

Düğün evinde verilen yemeğin ardından davetliler, Elazığlı gelini köy meydanına getirmek üzere konvoylarla yola koyuldu.

Cirit müsabakasını izlediler

Köy girişinde ciritçiler eşliğinde atlarla karşılanan gelin Gürbüz, bir ilki yaşadı.

Yoğun kalabalık tarafından karşılanan çift, tertip edilen cirit müsabakasının düzenlendiği sahaya davul zurnayla götürüldü.

Bayburt'ta düğünde bir ilk yaşandı: Ata damat bindi ViDEO

Gelinin yerine ata damat bindi

Gelinliğinin kabarık olmasından dolayı ata binmekte güçlük çeken gelin, tüm denemelere rağmen ata binmeyi başaramadı.

Bu kez gelinin yerine ata bir seferde damat Sanvar bindi. Daha sonra at üstünden inen damat, gelinle birlikte kol kola yolu yürüdü.

'Damat ata binmiş ya nasip demiş'

'Damat ata binmiş, ya nasip demiş' şakası yapan damat, davetlileri güldürerek, yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

İHA'nın aktarımına göre; daha sonra cirit maçının düzenlendiği alana gelen çift, maç sonuna kadar müsabakayı davetlilerle birlikte izledi.

"Bu atmosferi solumak beni daha fazla mutlu etti"

Elazığlı olan gelin Saliha Gürbüz, düğününün bu şekilde yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Ben aslen Elazığlıyım, Bayburt'a, Çayırköprü köyüne gelin geldim. Burada olduğum için çok mutluyum, böyle bir ortamla karşılaşmak, bu atmosferi solumak beni daha fazla mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Eski adetlerimizi yapmak istedik"

Ata sporu ciriti yaşatmak için ve eski gelenekler unutulmasın diye böyle bir düğün organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren damat Tunahan Sancar, "Ata sporumuz olan ciriti yaşamak ve yaşatmak istedik, eskilere gitmek istedik. Eski adetlerimizi yapmak istedik, unutulmasın dedik ve böyle bir organizasyon yaptık. Çok şükür, Rabbim yanımızda oldu, düğünümüz kazasız, belasız bir şekilde devam ediyor. Mutluyuz, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.