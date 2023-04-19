İHA
Günün gülümseten anları, Bayburt’ta kayda alındı…
Kelkit-Bayburt yolunda içerisinde bir ailenin bulunduğu otomobil, seyir halindeydi.
Kara yoluna bir anda yavru ayı çıktı.
Işıktan faydalandı
Otomobilin ışığından faydalanan ayı, bir süre koştu.
Ne yapacağını bilemeyen yolcular, aracın şoförüne bir süre daha takip etmesini söyledi.
Sürücü ise ayıyı gözden kaybetmemek için hızını düşürdü.
Dağlık alana kaçtı
Daha sonra ayının yorulduğunu düşünen sürücü, hayvanı kendi haline bıraktı.
Son sürat yoluna devam eden ayı, daha sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.