Bayburt’ta gülümseten yolculuk: Önde ayı arkada otomobil Kelkit-Bayburt yoluna inen yavru ayı, otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yavru ayı, kara yolunda seyreden otomobilin ışığından faydalanarak tüm hızıyla koştu.

İHA

Günün gülümseten anları, Bayburt’ta kayda alındı…

Kelkit-Bayburt yolunda içerisinde bir ailenin bulunduğu otomobil, seyir halindeydi.

Kara yoluna bir anda yavru ayı çıktı.

Işıktan faydalandı

Otomobilin ışığından faydalanan ayı, bir süre koştu.

Ne yapacağını bilemeyen yolcular, aracın şoförüne bir süre daha takip etmesini söyledi.

Sürücü ise ayıyı gözden kaybetmemek için hızını düşürdü.

Dağlık alana kaçtı

Daha sonra ayının yorulduğunu düşünen sürücü, hayvanı kendi haline bıraktı.

Son sürat yoluna devam eden ayı, daha sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.