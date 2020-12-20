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    Bayburt’ta kar yağışı

    Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, ekipler karla mücadele çalışmasına hız verdi.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 03:35
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 04:04
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    Bayburt’ta kar yağışı

    Bayburt, kar yağışı ile beyaza bürünürken, yağışla birlikte yollarda olumsuzluklar yaşanmaması için merkezde Bayburt Belediyesi ekipleri kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

    Şehirlerarası güzergâhlarda Karayolları, köylerde ise İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

    Bayburt’ta kar yağışı-Video

    Bayburt’ta kar yağışı #1

    SÜRÜCÜLER UYARILDI

    Ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde acil durumlara öncelik veriyor. Karayolları ekipleri yüksek dağ geçitlerinde ve şehir geçişlerinde çalışmalarına devam ederken Bölge Trafik ekipleri, Bayburt-Erzurum arası Kop Dağı, Bayburt-Gümüşhane Vauk Dağı güzergâhını kullanacak sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Bayburt’ta kar yağışı #2

    Bayburt’ta kar yağışı #3

    Bayburt’ta kar yağışı #4

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