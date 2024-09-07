Bayburt'ta Kop Tüneli'nde göçük: 1 ölü, 2 yaralı Erzurum-Bayburt sınırındaki Kop Tüneli'nde göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçilerden 1'i hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

İHA

Bayburt Group İnşaat tarafından devam eden Kop Tüneli'de, saat 20.30 sularında yapımı bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Göçük altından çıkarılan işçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 işçiden M.B. isimli işçinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı işçilerin tedavileri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)