Bayburt’ta navigasyonun saptırdığı yol ulaşıma kapatıldı
- 05.01.2023 - 10:38
- Güncelleme : 05.01.2023 - 11:14
Bayburt’ta dünyanın en tehlikeli yollarından biri bulunuyor.
Çetin geçen kış aylarında bu yola girenleri navigasyon bile saptırıyor.
Turistlerin mahsur kaldığı dağa giden yol
Kılıçkaya olarak bilinen kara yolu, turistlerin sık sık mahsur kaldığı Soğanlı Dağı güzergahına gidiyor.
Ve olumsuz hava şartları, Kılıçkaya’yı kapattırdı.
Bahar aylarına kadar geçici süreyle trafiğe kapatılan yolun belirli noktalarına toprak döküldü.
Levhalar asıldı
Sürücülerin can güvenliği adına alınan kapatma kararıyla birlikte yola 'dikkat kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır' yazılı uyarıcı levhalar asıldı.
Resmi olarak yaklaşık 2 hafta önce araç trafiğine kapatılan yollardaki kum dökme ve levha asma çalışmalarına katılan Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Şengül, kara yolları güzergahlarında incelemelerde bulundu.