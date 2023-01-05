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    Bayburt’ta navigasyonun saptırdığı yol ulaşıma kapatıldı

    Navigasyonun saptırması sonucu turistlerin yolda mahsur kaldığı Soğanlı Dağı güzergahına giden Kılıçkaya kara yolu ağı, bahar aylarına kadar geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Yola, levhalar asıldı.
    • 05.01.2023 - 10:38
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:14
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    Bayburt’ta navigasyonun saptırdığı yol ulaşıma kapatıldı

    Bayburt’ta dünyanın en tehlikeli yollarından biri bulunuyor.

    Çetin geçen kış aylarında bu yola girenleri navigasyon bile saptırıyor.

    Turistlerin mahsur kaldığı dağa giden yol

    Kılıçkaya olarak bilinen kara yolu, turistlerin sık sık mahsur kaldığı Soğanlı Dağı güzergahına gidiyor.

    Ve olumsuz hava şartları, Kılıçkaya’yı kapattırdı.

    Bahar aylarına kadar geçici süreyle trafiğe kapatılan yolun belirli noktalarına toprak döküldü.

    Bayburt’ta navigasyonun saptırdığı yol ulaşıma kapatıldı #1

    Levhalar asıldı

    Sürücülerin can güvenliği adına alınan kapatma kararıyla birlikte yola 'dikkat kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır' yazılı uyarıcı levhalar asıldı.

    Resmi olarak yaklaşık 2 hafta önce araç trafiğine kapatılan yollardaki kum dökme ve levha asma çalışmalarına katılan Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Şengül, kara yolları güzergahlarında incelemelerde bulundu.

    Bayburt’ta navigasyonun saptırdığı yol ulaşıma kapatıldı #2

    Bayburt’ta navigasyonun saptırdığı yol ulaşıma kapatıldı #3


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