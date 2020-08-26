Korona tedbirleri kapsamında pozitif vaka sayısının arttığı Bayburt’ta polisler pozitif vakaların belirlendiği ikametleri karantinaya alarak şeritle kapatıldı.

Koronavirüs denetimleri devam ediyor.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimleri sıklaştırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki polisler, artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirleri sıkı tutarak, denetimlere kaldığı yerden devam ediyor.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN EVLERE İŞARET

Polisler, test sonucu pozitif çıkan kişilerin evlerine şerit çekerek, eve giriş ve çıkışları durdurdu.

Tedbirler konusunda gerekli hatırlatmaları yapan polisler, çekilen şeridin koparılmamasını, evden çıkılmamasını, ihtiyaç halinde de vatandaşın ihtiyacının yine polisler tarafından karşılanabileceğini söyledi.

Öte yandan, filyasyon hizmetinin yanı sıra düğün organizasyonlarında da denetimlerini sürdüren polisler, vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Polisler, düğünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halay gibi oyunların oynanması konusunda vatandaşın hassas davranması gerektiğini vurguladı.

Masalarda yakın oturulmaması ve sosyal mesafenin en az 1,5 metre olmasını vatandaşa söyleyen polisler, maskenin takılması, kalabalık ortamlarda çıkarılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Bayburt’ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler karantinaya alındı VİDEO





