Bayburt'ta termometreler 35 dereceyi gösterdi: Çocuklar su savaşı yaparak serinledi

Bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilendi. Sokakta oyun oynayan çocuklar ise serinlemek için çareyi su savaşında buldu. Öte yandan sokak hayvanları da unutulmadı.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bayburt'ta termometreler 35 dereceyi gösterirken son 30 yılın en sıcak senesinin olduğu belirtildi.

Su savaşı yaptılar

Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bu durumdan en çok etkilenenler ise sıcak havada dışarda oyun oynayan çocuklar oldu.

DHA'nın aktarımına göre; bir araya gelen çocuklar su savaşı yaparak serinlemenin yolunu buldu.

"Çay içtiğimiz yerde terliyoruz"

Çay içtiği yerde bunalan ve sıcak havadan dert yanan Bayburtlu bir vatandaş, "Çok bunaltıcı sıcak var. Çay içtiğimiz yerde terliyoruz, sıcak çok fazla, serinlemek için çeşmeye geldik ellerimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Bugün hava iyice sıcak." diye konuştu.

Hem eğlendiler hem serinlediler

Çeşmelerden balonlarını su doldurarak su savaşı yapan çocuklar, etraftakilerin bakışlarına aldırış etmeden gönüllerince eğlenerek keyifli zaman geçirdi.

Çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, "Şu an su balonlarımızı dolduruyoruz, hava çok sıcak serinlemek için birazdan su savaşı yapacağız." diyerek konuştu.

"Yaz aşırı sıcak geçer pişeriz"

Sıcak havada dışarı çıkılmaması hatırlatmasında bulunan bir vatandaş, "Sandalyemi aldım, gölgeye geldim serinde oturuyorum. Allah herkese kolaylık versin, hastalara şifa versin. Bayburt’un hali bu kış çok çetin geçer, donarız yaz ise aşırı sıcak geçer pişeriz. Mümkün olduğu kadar insanlarımız kendilerini sıcaktan korusunlar. Kalp hastası, tansiyon hastası dışarı çıkmasın." dedi.

Sokak hayvanlarını unutmadılar

Kuru, bunaltıcı, sıcak havada sokak hayvanlarına elleriyle su içiren Bayburtlular, sokak hayvanlarının yardımına koşmayı da ihmal etmiyor.





