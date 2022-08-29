Bayburt'ta yaşayan baba ve oğlu aynı üniversitede Tarih Bölümü okuyacak

Üniversite sınavın giren 71 yaşındaki baba ve 22 yaşındaki oğlu, sonuçların açıklanmasının ardından aynı üniversitede ve aynı bölümü kazandı.

Üniversite sınavı heyecanı, 7'den 70'e herkesi sardı...

Bayburt'ta yaşayan ve 4 çocuk babası olan 71 yaşındaki Veysel Gider, çocuklarının en küçüğü olan 22 yaşındaki Mürsel Yusuf Gider ile birlikte üniversite sınavına girdi.

4 yıl boyunca aynı sıralarda

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapan baba ve oğlu, aynı ünviersiteyi ve Tarih Bölümü'nü kazandı.

Uzun yıllardır gazetecilikle ilgilenen, araştırmacı yazar olarak bilinen ve Bayburt tarihi üzerine araştırmaları ile tanınan baba Gider, oğluyla 4 yıl boyunca aynı sıraları paylaşacak.

Baba gündüz, oğlu gece programında eğitim görecek

Babasıyla birlikte okuyacaklarını öğrendiği anlarda mutluluktan havalara uçtuğunu söyleyen Mürsel Yusuf Gider, derslerin başlamasını heyecanla beklediğini kaydetti.

Veysel Gider, kendisinin gündüz programına, oğlunun da gece (ikinci öğretim) programına yerleştiğini belirtti.

"Kişisel olarak okumayı seven birisiyim"

Okumayı sevdiğini ve hayatı boyunca sayısızca kitap okuduğunu vurgulayan Veysel Gider, "Okumak çok güzel bir şey. Müslüman olarak da inandığımız bir şey var ki o da şu, Allah ayetleri ilk olarak indirdiğinde 'İkra' diye buyurmuştur, oku demiştir. Bizler de oku emriyle şereflendirilmiş dinin mensuplarıyız. Okumanın değerini buradan anlamak çok zor olmasa gerek, buradan okumanın değerini açıkça görebiliyoruz. Kişisel olarak okumayı seven birisiyim, binlerce kitap okudum şu ana kadar. Bayburt'ta zannediyorum ki benden fazla kitap okuyan yoktur, rakip tanımıyorum" şeklinde konuştu.

"6 bölüm tercih ettim"

Üniversite tercihi yaptığı dönemde özellikle Tarih ve Edebiyat bölümlerini istediğini vurgulayan Veysel Gider, ilk tercihinin gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu yıl da Allah nasip etti, sınava girdim 6 bölüm tercih ettim. Özellikle ağırlıklı olarak tarih ve edebiyat üzerine sıralamada yer verdim, sonrasında 1'nci tercihim olan Tarih Bölümü'nü kazandım, nasibimizde o varmış" diye konuştu.

"Birlikte birbirimizden yararlanacağız"

Okul hayatları boyunca baba oğul birbirlerine faydalı olacaklarını kaydeden Veysel Gider, "Ben öyle zannediyorum ki birlikte birbirimizden yararlanacağız. Benim ondan yararlanacağım konular var çünkü daha delikanlı yaşta. Onun benden yararlanacağı alanlar var özellikle belgeler anlamında. İyi olur diye düşünüyorum, birlikte güzelce okulumuzu okuyup, 4 yılı en verimli şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"İlk tercihimizde Tarih Bölümü'nü yazdık"

Aynı sıraları babasıyla birlikte paylaşmanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduğunu vurgulayan Mürsel Yusuf Gider, "Babamın da az önce dediği gibi, birlikte üniversiteyi kazandık. İkimizde ilk tercihimizde Tarih Bölümü'nü yazdık. Ben ikinci öğretimi seçtim, babam birinci öğretimi yazdı. Mutluyum, daha çok gururluyum. Çünkü babamla birlikte aynı üniversiteyi öncelikle aynı sınıfı paylaşıyoruz. Sabahçı ve akşamcı olduğumuz için belki birlikte olamayacağız ama ortak derslerde ya da başka şekilde muhakkak bir araya geleceğiz. Benim burada şansım ne oldu derseniz eğer babam tarihçi, tarih konusunda yardımı verecek kişi kendisi. O konuda da gerçekten kendimi şanslı buluyorum" sözlerini kullandı.