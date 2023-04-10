Bayburt’un aynalı mahallesi Eski kapı üzerine asılı olan aynayı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ayna yoldan gelip geçenin dikkatini çekerken, çoğu zaman da işlerine yarıyor.

İHA

Bayburt'un köklü mahallelerinden Şingah sakinlerinden Beyhan Köse, gençken kullandığı aynayı çöpe atmayıp, evlerinin yanında bulunan eski evin kapısına astı.

Hatıraları olan aynasını atmaya kıyamayan Köse, komşularının aynaya bakıp saçını, kıyafetini düzeltmesi amacıyla aynayı eski tahta kapıya çiviyle çaktı.

Her zaman geçtikleri kapının önünde aynayla karşılaşan mahalleli ise bir süre şaşkınlığını gizleyemedi.

Üstünü başını düzeltiyorlar

Zamanla aynalı kapıya alışan mahalle sakinleri, ayna önünde fotoğraf çektiriyor, saçlarını ve kıyafetlerini düzeltip yollarına devam ediyor.

Farklı yerlerden Şingah Mahallesi’ne gelenler de önce neden aynı olduğunu soruyor, merakını giderdik sonra da telefonlarını ellerine alıyor.

Mahalle sakinlerinden Özgür Demir, garip ayna ile ilgili şöyle konuştu:

"İşimizi görüyor"

Evden tam çıkarken karşımda ayna vardı, aynayı gördüm biraz garip geldi. Ne alaka ayna burada diye söylendim. Diğer mahallelerde top oynayan çocuklar olur, parklar vardır, bahçeler vardır. Bizim mahallemizde ayna var. Açıkçası bu durumu çok garipsedim. Olsun, yine de işimizi görüyor, evden çıkarken kıyafetimize bakıyoruz, komşular saçlarını, kıyafetlerini düzeltiyor. İyi yani, güzel.

"Buradan geçenler nasıl gözüktüklerine bakıyorlar"

Mahallenin çocuklarından Nurmina Köse ise “Burası bizim mahallemiz, yan tarafta da Beyhan teyzenin evi var. Beyhan teyzenin genç kızken kullandığı aynasıymış, kıyıp atamamış ve buraya asmış. Biz de yoldan geçerken aynaya bakıyoruz saçlarımızı düzeltiyoruz, fotoğraf çektiriyoruz. Buradan geçenler nasıl gözüktüklerine bakıyorlar.” dedi.