Bayraktar İnşaat deprem bölgelerine yardımlarını sürdürüyor Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın sahibi olduğu Bayraktar İnşaat / BAYER, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından, deprem bölgelerinde depremzedelere yardımlarına devam ediyor.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 21 ili etkileyen iki büyük depremin ardından deprem bölgelerine yardımlar sürüyor.

Bölgede zor durumda kalan depremzedeler için kurulan çadır ve konteyner kentlerin yanı sıra birçok iş insanı da bölgeye çeşitli desteklerde bulundu.

Bir haftada yapılan yardımlar

O iş insanlarında biri olan Erdoğan Bayraktar'ın sahibi olduğu Bayrak İnşaat / BAYER de depremin etkilediği sahaya son bir haftada, 48 konteyner, 3 tır kahvaltılık, 2 kamyon oyuncak, 1 tır temizlik malzemesi, 3 tır su gönderdi.

