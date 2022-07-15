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    Bayram dönüşü başladı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

    İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'ndan Gerede gişelerine kadar yaklaşık 50 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.
    • 15.07.2022 - 18:34
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 18:54
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    Bayram dönüşü başladı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

    İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop'a gelen vatandaşlar bayram tatilinin bitimine yakın dönüş için yeniden yollara düştü.

    İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan D-100 Karayolu Kemikli ve İsmetpaşa Rampaları’nda araç yoğunluğu yaşanıyor.

    50 kilometrelik kuyruk oluştu

    Trafiğin kilit olduğu bölgede araçlar adım adım ilerlerken, Gerede beldesindeki gişelere kadar yaklaşık 50 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

    İHA'nın haberine göre, yoğunluğun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

    Bayram dönüşü başladı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu VİDEO

    Bayram dönüşü başladı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu #1

    Bayram dönüşü başladı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu #2

    Bayram dönüşü başladı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu #3


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