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Bayram dönüşü başladı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bayram dönüşü başladı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'ndan Gerede gişelerine kadar yaklaşık 50 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.