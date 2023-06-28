Bayram tatilinde İstanbul'daki taksiciler müşterisiz kaldı Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'un adeta boşalması taksicileri müşterisiz bıraktı.

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AA

Birçok İstanbullunun 9 günlük bayram tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesiyle megakent en sakin günlerini yaşıyor.

Kentte taksiciler müşterisiz kalırken İstanbul'da birçok taksilerin boş olduğu kameralara yansıdı.

Toplu taşıma tercih ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik verilerine göre bayram arifesinde kentte trafik yoğunluğu yüzde 20'nin üzerine çıkmadı.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar toplu taşıt kullanmayı tercih etti.

Yolcu bulmakta zorlanan birçok taksici otobüs duraklarının yakınlarında müşteri bekledi.

Vatandaşlar taksicilerden şikayetçi

Toplu taşıt kullanmayı tercih ettiğini ve gideceği yere rahatça varabildiğini söyleyen Barış Öztürk, "Çoğu zaman kısa mesafe diye taksiciler araca almıyorlardı. Şimdi İstanbul boşaldığı için sinek avlıyorlar" dedi.

Samet Mergen ise bazen değişim saatine denk geldiği için taksiye binemediğini ve bu durumdan dolayı mağdur olduğunu dile getirerek, "Artık eskisi gibi taksi kullanmıyorum. Çünkü müşteri seçiyorlar. Gideceğim yer yakınsa almıyorlar. Ama havalimanına gideceğimi söylesem eminim bütün taksici alır" diye konuştu.