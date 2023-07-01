Bayram tatilinden dönüşler sürüyor: Yollarda yoğunluk oluştu Kurban Bayramı tatilinden dönüşler sürerken, yollarda yoğunluklar meydana geldi. D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik zaman zaman yavaşladı.

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AA

Bayram tatilinin ardından başlayan dönüş yolculuğu devam ediyor.

Tatilden dönüşler başladı

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşladığı görüldü.

Sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarıldı

Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafikte tatil dönüşü yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.