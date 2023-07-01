AA

Bayram tatilinin ardından başlayan dönüş yolculuğu devam ediyor.

Tatilden dönüşler başladı

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun kesiminde, Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşladığı görüldü.

Bayram tatilinden dönüşler sürüyor: Yollarda yoğunluk oluştu

Sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarıldı

Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafikte dönüşü yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.