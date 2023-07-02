Bayram tatilinden dönüşler, yollarda yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Eve dönüş yolculuğu, yollarda araç yoğunluğu oluşturdu.

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AA

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenlerin yolculuğu sürüyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam ediyor.

Gişelerde yoğunluklar yaşandı

Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde araç kuyrukları oluştu

Anadolu illerinden yola çıkanlar, otoyolun Düzce geçişinde İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Gümüşova gişelerinden İstanbul istikametine doğru oluşan yoğunluk nedeniyle Gümüşova rampalarında sürücüler araçlarıyla yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşaklarında da araç kuyrukları oluştu.

Ordu-Samsun kara yolunda trafik durma noktasında

Samsun'un Terme ilçesinden geçen Ordu-Samsun kara yolunda trafik durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede trafik polisleri önlem alarak sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

Kilit Kavşak'ta trafik yoğunluğu

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takılan sürücüler, tampon tampona ilerledi.

Ankara-Samsun D.200 kara yolunda gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Araç trafiğinin daha çok Balışeyh ve Elmadağ ilçeleri arasında olduğu görüldü. Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.

Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatmıştı. Trafik yoğunluğun gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.