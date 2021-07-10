Bayram tatiline erken çıkanlar Muğla'ya akın etti

Türkiye'de yerli turistin en fazla tercih ettiği ve her yıl milyonlarca yerli turisti ağırlayan Muğla'ya, Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir köşesinden adeta araçlarla akın var.

Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyruklarının başladığı nokta Aydın'ın Çine ilçesi oldu.

TRAFİK AYDIN'DAN BAŞLADI

Çine Menderes Bulvarı'nda Sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu Çine çıkışı Evciler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti. Aydın'ın Çine istikametinden gelen tatilcilerin adresi ise Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu.

MUĞLA SINIRINDA İSE 5 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Muğla sınırlarında ise araç kuyruğu Yatağan, Menteşe Bayır Mahallesi, Muğla’nın Yatağan girişinde başlayan araç kuyruğu, Menteşe ilçesi çevre yolunda yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı. Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyrukları daha da uzuyor.

Araç kuyruğunun bir ucu Aydın’da, bir ucu Muğla’da VİDEO

45 DAKİKALIK YOLU 2 BUÇUK SAATTE GELDİLER

İstanbul’dan Marmaris’e seyir halinde olan vatandaş, 45 dakika süren Aydın’ın Çine ilçesinden Muğla’nın Menteşe ilçesine 2,5 saatte geldiğini söyledi.

"YOLLAR ANA BABA GÜNÜ"

Vatandaş, “Yollar çok kalabalık. Şehir merkezlerinde baya bir yoğunluk var. Çine’den Menteşe’ye 2,5 saatte geldim” dedi. İzmir’den Dalaman’a giden bir başka vatandaş ise, “Dalaman’a varmamız 4-5 saate varacak galiba. Yollar ana baba günü” dedi.