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    Bayram tatiline erken çıkanlar Muğla'ya akın etti

    Türkiye'de yerli turistin en fazla tercih ettiği ve her yıl milyonlarca yerli turisti ağırlayan Muğla'ya, Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir köşesinden adeta araçlarla akın var.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 17:27
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    Bayram tatiline erken çıkanlar Muğla'ya akın etti

    Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı.  Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyruklarının başladığı nokta Aydın'ın Çine ilçesi oldu.

    TRAFİK AYDIN'DAN BAŞLADI

    Çine Menderes Bulvarı'nda Sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu Çine çıkışı Evciler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti. Aydın'ın Çine istikametinden gelen tatilcilerin adresi ise Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu.

    Bayram tatiline erken çıkanlar Muğla ya akın etti #1

    MUĞLA SINIRINDA İSE 5 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

    Muğla sınırlarında ise araç kuyruğu Yatağan, Menteşe Bayır Mahallesi, Muğla’nın Yatağan girişinde başlayan araç kuyruğu, Menteşe ilçesi çevre yolunda yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı. Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyrukları daha da uzuyor.

    Araç kuyruğunun bir ucu Aydın’da, bir ucu Muğla’da VİDEO

    Bayram tatiline erken çıkanlar Muğla ya akın etti #2

    45 DAKİKALIK YOLU 2 BUÇUK SAATTE GELDİLER

    İstanbul’dan Marmaris’e seyir halinde olan vatandaş, 45 dakika süren Aydın’ın Çine ilçesinden Muğla’nın Menteşe ilçesine 2,5 saatte geldiğini söyledi.

    Bayram tatiline erken çıkanlar Muğla ya akın etti #3

    "YOLLAR ANA BABA GÜNÜ"

    Vatandaş, “Yollar çok kalabalık. Şehir merkezlerinde baya bir yoğunluk var. Çine’den Menteşe’ye 2,5 saatte geldim” dedi. İzmir’den Dalaman’a giden bir başka vatandaş ise, “Dalaman’a varmamız 4-5 saate varacak galiba. Yollar ana baba günü” dedi.

    Bayram tatiline erken çıkanlar Muğla ya akın etti #4

    Bayram tatiline erken çıkanlar Muğla ya akın etti #5

    Bayram tatiline erken çıkanlar Muğla ya akın etti #6

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