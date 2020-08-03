Bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti

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Mersin'de bayramlaşmadan döndüğü öğrenilen Şehriban İzdeş (74) yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki D-400 karayolu Sait Polat Bulvarı SSK kavşağında bayramlaşmadan dönen Şehriban İzdeş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Cevdet Harun A. yönetimindeki minibüs çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çarpmanın etkisi ile savrulan Şehriban İzdeş'in hayatını kaybetti belirlendi.

Olay yerine gelen İzdeş'in yakınları sinir krizi geçirirken cenaze Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.









