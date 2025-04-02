Bayramda demir yolunda yolcu rekoru: 2,8 milyon kişi seyahat etti

DHA

Ramazan Bayramı, Türkiye'deki demir yolunda hareketliliğin arttığı bir dönem oldu.

Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirmek için farklı şehirler arasında seyahat etti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen seyahat verilerini paylaştı.

BAYRAM İÇİN KAPASİTE ARTIRILDI

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı tren ile ana hat ve bölgesel trenlerde artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde toplam 12 bin 786 kişilik ek kapasite artışı yaptıklarını hatırlattı.

Uraloğlu ayrıca Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında 3 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet verildiğini belirtti.

"TRENLER İLE TOPLAM 276 BİN 102 KİŞİ SEYAHAT ETTİ"

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul parkurunda ilave 6 Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferi ile toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağladıklarını ifade ederek "29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında YHT'ler ile 138 bin 978 vatandaşımız seyahat etti. Ana hat ve bölgesel trenlerimizle de söz konusu tarihler arasında 137 bin 124 yolcu taşıdık. Böylece yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenler ile toplam 276 bin 102 kişi seyahat etti." dedi.

MARMARAY, 2 MİLYON 156 BİN KİŞİYE HİZMET VERDİ

İstanbul'da, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen başta Marmaray olmak üzere Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "İstanbul’un iki yakasını demir yolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, Gebze-Halkalı arasında 2 milyon 156 bin 902 vatandaşımıza hizmet verdi. Halkalı-Bahçeşehir Hattı’nı 284, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı’nı 34 bin 310, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nı da 117 bin 565 vatandaşımız kullandı." açıklamasında bulundu.

RAYLI SİSTEMLER 2,8 MİLYON YOLCUYU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, Başkentray'ın yolcu verileri hakkında da "YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile söz konusu dönemde 291 bin 312 yolcuya hizmet verdik." dedi.

Uraloğlu, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen YHT, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 876 bin 475 kişinin kullandığını ifade etti.