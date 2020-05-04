Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali gece doldu taştı

72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitişiyle İstanbul'da haller hareketlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu.

Kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Hali'nde yoğunluk yaşandı.

Esnaflar, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ne akın etti.

HEM ARAÇ HEM İNSAN TRAFİĞİ

Hal girişinde ve içerisinde hem araç hem de insan trafiği oluştu. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnafta yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı. Gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.











































