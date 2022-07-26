İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı iş yerinin bodrum katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Saat 22.45 sıralarında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 katlı iş yerinin bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında 3 kişi ve köpek mahsur kaldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangından dolayı üst katlarda 3 kişi ve köpek mahsur kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise üst kartlarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, 3 kişi ve köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede binadan çıkarıldı.

Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, iş hanında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı VİDEO









