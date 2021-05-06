İstanbul Bayrampaşa'da otoyolda ayaklarıyla motosiklet süren kurye, trafiği de kenjdisini de tehlikeye attı.

Her gün trafiği tehlikeye atan sürücülerin görüntülendiği videolara bir yenisi daha eklendi.

MOTOSİKLETİN PEDALLARINA AYAKLARINI KOYDU

İstanbul Bayrampaşa'da bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, bindiği motosikleti ayaklarıyla süren kuryenin rahat tavırları dikkat çekti.

Bayrampaşa'da ayaklarıyla motosiklet süren kurye-Video