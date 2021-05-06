Euro
10.0073
0.12%
Dolar
8.3367
0.27%
Altın
478.1
0.09%
Borsa
1.42
0.26%
Bitcoin
463.679
1.13%
EXEN Coin
34.98
22.82%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Bayrampaşa'da ayaklarıyla motosiklet süren kurye

    İstanbul Bayrampaşa'da otoyolda ayaklarıyla motosiklet süren kurye, trafiği de kenjdisini de tehlikeye attı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 01:28
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 03:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayrampaşa'da ayaklarıyla motosiklet süren kurye

    Her gün trafiği tehlikeye atan sürücülerin görüntülendiği videolara bir yenisi daha eklendi.

    MOTOSİKLETİN PEDALLARINA AYAKLARINI KOYDU

    İstanbul Bayrampaşa'da bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, bindiği motosikleti ayaklarıyla süren kuryenin rahat tavırları dikkat çekti.

    Bayrampaşa'da ayaklarıyla motosiklet süren kurye-Video

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir