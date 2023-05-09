Bayrampaşa'da bir kişi tartıştığı şahısların üzerine otomobil sürdü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilerin üzerine otomobil süren sürücü gözaltına alınırken, 2 kişi yaralandı. Yaşanan gerginlik ve mahalle sakinlerinin üzerine otomobil sürülme anı kameraya yansıdı.

İHA

İstanbul'da yaşanılan garip kavgada 2 kişi ölümden döndü..

Dün akşam saatlerinde Bayrampaşa ilçesi Murat Mahallesi Cemiyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobille sokaktan geçen gençler bilinmeyen bir nedenle mahalle sakinleri ile tartışmaya başladı.

Aracı tartıştığı kişilerin üzerine sürdü

Tartışma sonrası otomobile binen bir kişi, aracı mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. Kalabalığa dalan otomobil 2 kişiyi yaraladı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltında

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kişileri gözaltına aldı.

Sürücünün otomobili, mahalle sakinlerinin üzerine sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı: Burası kalabalıktı, kavga ettiler

Öte yandan, gözaltına alınan kişilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören Erdal Bostancı, “Dün akşam burası kalabalıktı, 100-150 kişiydi. Burada bir araçla gelen gençler burada kavga ettiler" dedi.