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    • Bayrampaşa'da bir sürücü 'polisiz' diyen dolandırıcıya 4 bin 500 dolarını kaptırdı

    Bayrampaşa'da bir sürücü 'polisiz' diyen dolandırıcıya 4 bin 500 dolarını kaptırdı

    Bayrampaşa'da kimliği belirsiz dolandırıcılar tarafından yolu kesilen sürücünün 4500 dolar ve bir miktar Türk lirası çalındı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 04:38
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 04:42
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    Bayrampaşa'da bir sürücü 'polisiz' diyen dolandırıcıya 4 bin 500 dolarını kaptırdı

     

    Bayrampaşa TEM bağlantı yolu Aksaray istikameti Sağmacılar viyadüğüne saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda, kimliği belirsiz kişiler, plakası alınamayan bir otomobille, CT 5494 BT Bulgaristan plakalı hafif ticari aracın önünü kesti.

    4500 DOLARINI VE BİR MİKTAR TÜRK LİRASINI ÇALDILAR

    Araçtan inen kişiler, polis olduklarını söyleyerek Bulgaristan uyruklu sürücü Marev Martin Georgiev'in ve beraberindeki kadının 4500 doları ile bir miktar Türk lirasını çaldı.

    Bayrampaşa da bir sürücü polisiz diyen dolandırıcıya 4 bin 500 dolarını kaptırdı #1

    POLİS VE SÜRÜCÜ, YOL KENARINDA ANAHTAR ARADI

    Aracın anahtarını da alan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yabancı uyruklu sürücü ve beraberindeki kadın yolcudan tercüman aracılığıyla bilgi aldı.

    Bayrampaşa da bir sürücü polisiz diyen dolandırıcıya 4 bin 500 dolarını kaptırdı #2

    YOL KENARINA ATILAN ANAHTAR BULUNDU

    Polis ve sürücü, şüphelilerin aldıkları aracın anahtarını atma ihtimali üzerine yol kenarında arama yaptı. Sürücü, aramalar sırasında şüphelilerin yol kenarına attığı anahtarı bulunca derin bir nefes aldı.

    Bayrampaşa da bir sürücü polisiz diyen dolandırıcıya 4 bin 500 dolarını kaptırdı #3

    Sürücü ve beraberindeki kadın yolcu, ifadeleri alınmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Bayrampaşa da bir sürücü polisiz diyen dolandırıcıya 4 bin 500 dolarını kaptırdı #4

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