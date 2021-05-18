Bayrampaşa'da yatalak annesiyle beraber yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

EVİNDE FENALAŞTI

Yatalak annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın, evinde fenalaşarak düştü. Oğlunun yere düşme sesini duyan başka bir odadaki annesi apartmandaki komşularını aradı.

İskender Günaydın'ın evine gelen komşuları kapıyı açamadı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evin kapısını açıldı.

İtfaiye ekipleri eve girdiğinde İskender Günaydın'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İtfaiye ekiplerinin haber vermesiyle 112 sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İskender Günaydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sinir krizleri geçiren Günaydın'ın yatalak annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Günaydın'ın cansız bedeni otopsi incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bayrampaşa'da evde ölü olarak bulundu VİDEO



"ANNESİ DÜŞME SESİNİ DUYMUŞ"

Komşulardan Adem Sırmalı, "Birkaç hafta önce Covid-19'a yakalanmıştı. Birkaç gün önce iyileşti. Kendisiyle konuşuyorduk, bir şeyi yoktu. Yatalak annesiyle birlikte yaşıyordu. Annesi düşme sesi duymuş, bir arkadaşımıza haber vermiş. Kapıyı açamayınca itfaiyeyi çağırdılar. Annesinin durumu iyi" dedi.