Bayrampaşa'da kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza kesildi Bayrampaşa'da 7 farklı adrese yapılan operasyonda 62 kaçak göçmen yakalanırken, evlerini kiraya veren mülk sahibine toplam 355 bin 880 lira para cezası uygulandı

AA

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede kaçak göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilere ev ve iş yerlerini kiraya vererek haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı.

Evi koğuşa çevirmişler

Bayrampaşa'da belirlenen 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrılan ve koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan 7 ikamette toplam 62 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Operasyonda evlerini kiralayan mülk sahibi K.T'ye düzensiz göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere toplam 355 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.