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Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara atamalar

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.