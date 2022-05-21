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    Bazı bakanlıklara atama kararları

    Bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 21.05.2022 - 01:41
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    Bazı bakanlıklara atama kararları

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne Metehan Başar atanırken, Sağlık Bakanlığı Müfettişliği'ne ise Duygu Kara getirildi.

    Görevden alınanlar

    DHA'nın haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, görevden alındı.

    Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Kadri Engin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevlerinden alındı.


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