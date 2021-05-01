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    Bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 01.05.2021 - 02:44
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    Bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan getirildi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise görevinden alındı.

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