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Bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.