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Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.