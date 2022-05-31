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    Bebek sahilinde ilişkiye giren şahıs tutuklandı

    Bebek sahilinde herkesin gözleri önünde ilişkiye giren C.M.T. ve Ö.K. gözaltına alınmıştı. Ö.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 31.05.2022 - 23:02
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 23:05
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    Bebek sahilinde ilişkiye giren şahıs tutuklandı

    İstanbul'da Bebek sahilinde herkesin önünde ilişkiye giren C.M.T. ve Ö.K.'nın görüntüleri sosyal medyada insanların tepkisini çekmişti.

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Başsavcılığın talimatı üzerine, halka açık alanda ve alenen ilişkiye giren C.M.T. ve Ö.K. gözaltına alınmıştı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

    ‘Cinsel saldırı’ ve ‘hayasızca hareketler’

    İfadeleri alınmak üzere Savcılığa çıkarılan şüphelilerden C.M.T.’nin, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden alınan rapor doğrultusunda, kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu, bu nedenle şüpheli Ö.K.’nin ‘cinsel saldırı’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    ‘Hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli C.M.T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    "Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum"

    Öte yandan şüpheli Ö.K.'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

    Bebek sahilinde ilişkiye giren şahıs tutuklandı #1

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre şüpheli Ö.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘cinsel saldırı’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.M.T. ise gözlem altına alınmak üzere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

    Bebek sahilinde ilişkiye giren şahıs tutuklandı #2


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