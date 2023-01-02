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    Bebek’te su alan lüks tekne battı

    Beşiktaş Bebek Sahili'nde demirli vaziyette olan lüks tekne, su alarak battı. Sulara gömülen lüks tekne, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
    • 02.01.2023 - 01:59
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    Bebek’te su alan lüks tekne battı

    İstanbul Bebek'te dün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi, Bebek Sahili'nde, iskelede demirli vaziyette olan lüks tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak batmaya başladı.

    Tamamen sulara gömüldü

    Yaklaşık bir saat içinde tamamen sulara gömülen tekneyi çıkarmak için olay yerine vinç çağrıldı.

    Bebek’te su alan lüks tekne battı #1

    Vinç yardımıyla çıkarıldı

    İHA'nın haberine göre, vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su tahliye edildi. Geminin batma nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

    Bebek’te su alan lüks tekne battı #2

    Bebek’te su alan lüks tekne battı #3


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