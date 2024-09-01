Beklenen hasat başladı! Turşusu kuruluyor, K vitamini depoluyor... Turşusu ve yemeği meşhur olan karnabahar, Afyonkarahisar'dan tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor.

Haber Merkezi

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde geçtiğimiz aylarda ekimi yapılan karnabahar da hasat başladı.

Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile İlçe Müdürü Onur Bostancı’nın katılımlarıyla Karnabahar hasadı yapan üreticilerimiz ziyaret edildi.

ÜRETİCİ MEMNUN

İHA'ya göre; Ziyaret sonrası kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olan karnabahar, barındırdığı yüksek miktar K vitamini ve C vitamini sayesinde bağışıklık destekleyici ürün olarak önemli bir yere sahiptir. Ürün gelişimi, rekolte ve fiyattan memnun olan üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Karnabahar, düşük kalorili ve besin değeri yüksek bir sebzedir. Vitamin C, K, ve B6, folat, lif ve antioksidanlar içerir.

Sindirim sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir. Ayrıca, kilo kontrolü ve kemik sağlığı için de faydalıdır.

Turşusu ve yemekleri yapılarak tüketilebilir.