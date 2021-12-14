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    Belgin Doruk’un oğlu Bursa'da öldü

    Sinema oyuncusu Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel, evinin kapısının önünde ölü bulundu.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 13:16
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    Belgin Doruk’un oğlu Bursa'da öldü

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yaralanan Aydın Birsel’i (54) görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahale etti.

    Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel, daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı.

    FENALAŞIP, YERE YIĞILDI

    Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı.

    Dairesinin önüne gelen Birsel, kapının önünde fenalaşıp yere yığıldı.

    Belgin Doruk’un oğlu Bursa da öldü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Birsel'i yerde kanlar içinde yatarken gören apartmandakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Belgin Doruk’un oğlu Bursa da öldü #2

    TÜRKAN ŞORAY’IN ELİNDEN PLAKET ALMIŞTI

    Öte yandan Aydın Birsel'in, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu olduğu öğrenildi.

    Yaklaşık 1 ay önce siteye taşındığı belirtilen Birsel’in, 2013'te Belgin Doruk'u anma etkinliğinde, Türkan Şoray'ın elinden plaket aldığı öğrenildi.

    Belgin Doruk’un oğlu Bursa da öldü #3

    26 YIL ÖNCE VEFA ETTİ

    28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Belgin Doruk ise 26 Mart 1995'te yaşamını yitirmişti.

    Belgin Doruk’un oğlu Bursa da öldü #4

    Belgin Doruk’un oğlu Bursa da öldü #5

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