Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim yapıldı

EPGİS, gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt fiyatlarında yapılan miktarını duyurdu.

BENZİNDE 7, MOTORİNDE 12 KURUŞ

Duyuruya göre, benzinin litre fiyatında 7, motorinde ise 12 kuruş indirim yapıldı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 15/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.