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    Benzine 19 kuruş indirim

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine, 19 kuruş indirim yapıldı.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 16:24
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    Benzine 19 kuruş indirim

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

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    İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5.47 liraya, Ankara'da 5.61 liraya, İzmir'de 5.64 liraya gerileyecek.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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