Benzine 20, motorine 27 kuruş zam

EPGİS, akaryakıt fiyatlarındaki yeni tarifeyi açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorin fiyatlarında yeni zammı duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; benzinin litre fiyatına 20, motorine ise 27 kuruş zam yapıldı.

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

EPGİS'in yaptığı açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 07/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 20 Krş/Lt, motorinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadeleri kullaıldı.