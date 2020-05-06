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    Benzine 20, motorine 27 kuruş zam

    EPGİS, akaryakıt fiyatlarındaki yeni tarifeyi açıkladı.
    • AA
    • 06.05.2020 - 16:20
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    Benzine 20, motorine 27 kuruş zam

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorin fiyatlarında yeni zammı duyurdu.

    Yapılan açıklamaya göre; benzinin litre fiyatına 20, motorine ise 27 kuruş zam yapıldı.

    BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

    EPGİS'in yaptığı açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 07/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 20 Krş/Lt, motorinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadeleri kullaıldı.

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