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- Benzine 20, motorine 27 kuruş zam
Benzine 20, motorine 27 kuruş zam
EPGİS, akaryakıt fiyatlarındaki yeni tarifeyi açıkladı.
- AA
- 06.05.2020 - 16:20
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorin fiyatlarında yeni zammı duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre; benzinin litre fiyatına 20, motorine ise 27 kuruş zam yapıldı.
BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
EPGİS'in yaptığı açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 07/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 20 Krş/Lt, motorinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadeleri kullaıldı.