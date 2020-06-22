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- Benzine 24, motorine 23 kuruş zam
Benzine 24, motorine 23 kuruş zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapıldı.
- AA
- 22.06.2020 - 17:06
Akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarsından itibaren benzinin litre fiyatına 24, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş zam yapıldı.
ANKARA'DA BENZİNİN LİTRE FİYATI 6,45 LİRA OLACAK
Ankara'da ortalama 6.21 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.45 lira olacak.
İSTANBUL'DA 6.39, İZMİR'DE 6.45 LİRA OLACAK
Benzinin litresi İstanbul'da 6.15 liradan 6.39 liraya, İzmir'de 6.21 liradan 6.45 liraya yükselecek.
MOTORİN ANKARA'DA 5.94, İSTANBUL'DA 5.89, İZMİR'DE İSE 5.97 LİRA OLACAK
Öte yandan Ankara'da ortalama 5.71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5.66 liradan 5.89 liraya, İzmir'de 5.74 liradan 5.97 liraya yükselecek.