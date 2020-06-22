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    Benzine 24, motorine 23 kuruş zam

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapıldı.
    • AA
    • 22.06.2020 - 17:06
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    Benzine 24, motorine 23 kuruş zam #1

    Akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarsından itibaren benzinin litre fiyatına 24, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş zam yapıldı.

    ANKARA'DA BENZİNİN LİTRE FİYATI 6,45 LİRA OLACAK

    Ankara'da ortalama 6.21 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.45 lira olacak.

    İSTANBUL'DA 6.39, İZMİR'DE 6.45 LİRA OLACAK

    Benzinin litresi İstanbul'da 6.15 liradan 6.39 liraya, İzmir'de 6.21 liradan 6.45 liraya yükselecek.

    Benzine 24, motorine 23 kuruş zam #2

    MOTORİN ANKARA'DA 5.94, İSTANBUL'DA 5.89, İZMİR'DE İSE 5.97 LİRA OLACAK

    Öte yandan Ankara'da ortalama 5.71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5.66 liradan 5.89 liraya, İzmir'de 5.74 liradan 5.97 liraya yükselecek.

    Benzine 24, motorine 23 kuruş zam #3

    Benzine 24, motorine 23 kuruş zam #4

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