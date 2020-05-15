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- Benzine 9, motorine 11 kuruş zam
Benzine 9, motorine 11 kuruş zam
EPGİS, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere fiyat artışı yapıldığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 15.05.2020 - 16:31
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapıldığını duyurdu.
BENZİNE 9 MOTORİNE 11 KURUŞ ZAM
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 16/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 9 Motorinde 11 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.