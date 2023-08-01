Motorine zam geldi Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. LPG’ye ise 2 Ağustos Çarşamba günü 2 liralık zam gelmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiş, benzinde ve motorinin litre fiyatında artış yaşanmıştı.

Benzin ve motorinde 5 lira, LPG'de ise 4 lira artış olarak belirlenmişti.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.

Motorine 1 lira 7 kuruş zam

Son olarak yeni bir zam haberi daha geldi.



Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam geldi.



LPG'ye de zam bekleniyor

Öte yandan LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.