Motorine zam geldi
ensonhaber.com

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Döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiş, benzinde ve motorinin litre fiyatında artış yaşanmıştı.

ve motorinde 5 lira, LPG'de ise 4 lira artış olarak belirlenmişti.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.

Motorine 1 lira 7 kuruş zam

Son olarak yeni bir haberi daha geldi.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam geldi.

Benzine ve motorine zam geldi

LPG'ye de zam bekleniyor

Öte yandan LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.