Motorine zam geldi

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiş, benzinde ve motorinin litre fiyatında artış yaşanmıştı.
Benzin ve motorinde 5 lira, LPG'de ise 4 lira artış olarak belirlenmişti.
Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.
Motorine 1 lira 7 kuruş zam
Son olarak yeni bir zam haberi
daha geldi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam geldi.
LPG'ye de zam bekleniyor
Öte yandan LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.