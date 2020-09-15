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    Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor

    Konut satışlarındaki rakamları paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektördeki artışa dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 10:46
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 10:46
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    Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörüne ilişkin son verileri paylaştı.

    Bakan Albayrak, sektörde istihdamın oldukça kuvvetli olduğunu belirtti.

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK'in verilerine yer vererek, Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışının Ağustos 2019'da 110 bin 538'e, 2020 yılının aynı döneminde 170 bin 408'e yükseldiğini bildirdi.

    YÜZDE 54,2'LİK ARTIŞ

    Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2'lik artış kaydedildiğini belirten Albayrak, "Sektörümüzü kutluyorum." notunu düşerek, şu ifadeleri kullandı:

    "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!

    Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170.408’e ulaştı.

    Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum."

    Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor #1

    Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor #2

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